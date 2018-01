Oeste: Jogo com portões fechados No que depender da Federação Paulista de Futebol (FPF), o jogo Oeste x Noroeste, marcado para domingo, em Itápolis (SP), deverá ser realizado com portões fechados. É que as arquibancadas do Estádio Ildenor Semeghin estão fora dos padrões exigidos pelo Estatuto do Torcedor. Os lugares continuam não demarcados e fora dos padrões. Foi por causa disso que o Oeste jogou sem torcida em seu primeiro jogo em casa na Série A-2, contra o Taubaté, pela segunda rodada da competição. O caso deve ter uma definição ainda nesta quarta-feira.