Oeste mantém a liderança na Série A3 Aproveitando a vantagem de atuar em casa e contando com muita sorte, o Oeste venceu o Barretos, por 2 a 1, neste domingo, mantendo a liderança do Campeonato Paulista da Série A3. O time de Itápolis tem 43 pontos, três a mais que o Palmeiras B que, sábado, empatou por 1 a 1 com o XV, em Jaú. O Oeste marcou o gol da vitória aos 46 minutos do segundo tempo, com Marcinho, quando sofria forte pressão do Barretos. Valeu a estréia do técnico Túlio Tangione, ex-Nacional. Faltando seis rodadas para o término da fase de classificação, continua muito disputada as quatro vagas das semifinais. Mas a rodada foi benéfica ao Oeste, porque o Noroeste(39) perdeu em casa para o Osasco, enquanto o Sertãozinho(39) perdeu para o XV, em Piracicaba, por 3 a 0. O Taubaté(37) perdeu em casa para a Ferroviária, por 1 a 0, enquanto o Taquaritinga(36) perdeu, em Limeira, para o Independente por 3 a 1. A 24ªrodada apresentou estes resultados: Jaboticabal 3 X 0 Garça, Oeste 2 X 1 Barretos, XV de Piracicaba 3 X 0 Sertãozinho; Independente 3 x 1 Taquaritinga; Noroeste 0 X 3 Osasco; Taubaté 0 X 1 Ferroviária, XV de Jaú 1 X 1 Palmeiras B e União Mogi 1 X 1 Internacional. Confira a classificação: 1)Oeste 43 pontos; 2)Palmeiras B 40; 3)Noroeste e Sertãozinho 39; 5)Osasco 38; 6)Barretos, Taubaté e XV de Piracicaba 37; 9)Taquaritinga 35; 10)XV de Jaú 33; 11)Internacional 32; 12)Jaboticabal 30; 13)Ferroviária e Independente 26 ; 15)Garça 21 e 16)União Mogi 13.