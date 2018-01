Oeste mantém liderança na Série A3 Nada mudou na disputa pela liderança do Campeonato Paulista da Série A3, após a realização da 25ª rodada nesta quinta-feira. O Oeste lidera isoladamente com 46 pontos, após vencer o Garça, por 1 a 0, na quarta-feira. O Palmeiras B, tem 43 pontos, após a vitória sobre o Taubaté, por 3 a 0. A rodada ainda teve quatro empates. Restam cinco rodadas para o término da fase de classificação. Os quatro primeiros colocados vão disputar as semifinais. Campeão e vice sobem para a Série A2 em 2003, enquanto os dois últimos colocados vão ser rebaixados para a Série B1. Os mais cotados para cair são União Mogi (14) e Garça (21). Confira os resultados da 25ª rodada: Garça 0 x 1 Oeste, Palmeiras B 3 x 0 Taubaté, Taquaritinga 1 x 0 Noroeste, Barretos 2 x 2 União Mogi, Osasco 1 x 1 Jaboticabal, Internacional 2 x 0 XV Jaú, Ferroviária 0 x 0 XV Piracicaba e Sertãozinho 1 x 1 Independente. Classificação - 1) Oeste 46 pontos; 2)Palmeiras B 43; 3) Sertãozinho 40; 4) Taquaritinga, Noroeste e Osasco 39; 7)Barretos e XV de Piracicaba 38; 9) Taubaté 37; 10) Internacional 35; 11) XV de Jaú 33; 12) Jaboticabal 31; 13) Ferroviária e Independente 27 ; 15) Garça 21; 16) União Mogi 14.