Oeste Paulista vence e leva título da 2.ª Divisão Paulista

O novato Oeste Paulista é o campeão paulista da Segunda Divisão. O título foi garantido, neste domingo cedo, ao vencer o Itapirense, por 2 a 1, no Estádio Eduardo José Farah, o Farazão, em Presidente Prudente. Ambos já tinham garantido o acesso, em 2008, para o Campeonato Paulista da Série A-3, ao lado de Força, de Caieiras, e Penapolense. O time da casa já tinha a vantagem de jogar por um empate, depois de segurar o 1 a 1, em Itapira. Dono da melhor campanha na competição, o Oeste acabou superando o gramado molhado e venceu para poucos torcedores. A trajetória do Oeste Paulista Esporte Clube começou no dia 13 de dezembro de 2005. Ele foi fundado para preencher o vácuo deixado por outros times da cidade que marcaram época no interior, como a Prudentina, nas décadas de 50 e 60, e o Corinthians, na década de 80. Apesar de ser jovem no cenário futebolístico, o Oeste Paulista mostrou uma grande estrutura ao conquistar o acesso e o título. O mascote do time campeão é a laranja, inspirada na laranja-mecânica da Holanda, que fez muito sucesso na Copa do Mundo de 1974, quando o time foi vice-campeão. O seu presidente é o ex-meia do São Paulo, Adriano, que começou a carreira no Guarani, defendeu a seleção de base do Brasil e também passou por outros clubes do país, como Náutico e mais recentemente pelo Bragantino. Pelo lado da vice-campeã Itapirense, a história é mais antiga. Fundada em 24 de março de 1947, a equipe de Itapira já sentiu o gostinho do título em 1969, quando a Segundona ainda era chamada de 4.ª Divisão. O mascote da Itapirense é o coelho.