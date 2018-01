Oeste perde invencibilidade pela A3 O Oeste, de Itápolis, perdeu o jogo, a invencibilidade e a chance de garantir, ao menos, a continuidade na segunda colocação da Série A3 do Campeonato Paulista. O time poderia até tornar-se líder isolado, caso vencesse e outros resultados lhe favorecessem. Na tarde desta quarta-feira, porém, foi goleado por 4 a 0 pelo Garça, vice-campeão da competição no ano passado, fora de casa. Assim, o XV de Piracicaba, que venceu o Noroeste, por 1 a 0, em Bauru, assumiu, temporariamente, a segunda posição - outras partidas serão realizadas à noite. Sob forte chuva, o Oeste (7 pontos) não conseguiu demonstrar sua força diante do Garça. Vagner abriu o placar ainda na primeira etapa para os donos da casa e Giba e Reginaldo (dois) fecharam o resultado na etapa completar. O goleiro do Oeste, Wílson, ainda defendeu um pênalti cobrado por Edílson. O Garça tem 6 pontos, mas venceu pela primeira vez. O XV de Piracicaba chegou aos 8 pontos quando Valdo, no segundo tempo, fez o único gol da partida. O Noroeste, com 5, também perdeu a invencibilidade - com apenas três partidas disputadas na quarta rodada, só o Atlético Sorocaba permanecia invicto, sem contar seu jogo. Após três tropeços, o Taubaté finalmente conseguiu pontuar e deixar Marília e Independente para trás na tabela de classificação. Em casa, venceu o XV de Jaú (6 pontos), por 3 a 1, e chegou aos 3 pontos. O jogo foi fraco, mas Fred (pênalti), Cesinha (falta) e Estéfano marcaram para o time do Vale do Paraíba, enquanto Gustavo descontou para os visitantes.