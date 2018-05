Oeste quebra a invencibilidade do Vila Nova e reage na Série B

O Oeste reencontrou o caminho das vitórias ao bater o Vila Nova por 2 a 0, em partida realizada na tarde deste sábado, na Arena Barueri, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro da Série B.

Com o resultado, o time paulista quebrou a série de cinco tropeços consecutivos e se afastou da zona de rebaixamento, e agora, soma oito pontos, contra 13 do Vila Nova, que conheceu a sua primeira derrota na competição e permitiu ao Fortaleza abrir vantagem na liderança.

Bem postado, o Oeste dominou o primeiro tempo, envolvendo a equipe do Vila Nova. Mazinho ditava o ritmo do jogo e foi dele o cruzamento para Bruno Lima, que subiu sozinho para colocar de cabeça a bola no fundo das redes aos 32 minutos.

Atrás do placar, o Vila Nova teve que sair ao ataque e ficou muito perto de deixar tudo igual aos 39 minutos. Moacir recebeu na entrada da área e soltou o pé para defesa milagrosa do goleiro Tadeu. Apesar do susto, o Oeste conseguiu responder ainda no primeiro tempo, novamente com Bruno Lima. O lateral fez boa jogada pela direita e chutou rente à trave de Mateus Pasinato.

No segundo tempo, o Vila Nova mudou sua postura tática, mas ainda sem ameaçar o adversário. Alan Mineiro saiu para buscar a bola e criou a primeira boa chance. A bola passou perto do gol de Tadeu.

Mas foi o Oeste quem marcou. Aos 20 minutos, Mazinho recebeu dentro da área, passou por dois adversários e fez o segundo. E o terceiro só não saiu porque Mateus Pasinato salvou finalização de Claudinho.

Na próxima rodada, o Oeste enfrenta o Atlético Goianiense na sexta-feira, às 19h15, no Estádio Olímpico, em Goiânia. No mesmo dia, às 21h30, o Vila Nova visita o Coritiba no Couto Pereira, na capital paranaense.

FICHA TÉCNICA:

OESTE 2 X 0 VILA NOVA

OESTE - Tadeu; Bruno Lima (Claudinho), Patrick, Lídio e Conrado; Bonilha, Rodrigo Souza e Mazinho (Nicolas Careca); Pedrinho (Danielzinho), Bruno Lopes e Léo Artur. Técnico: Roberto Cavalo.

VILA NOVA - Mateus Pasinato; Maguinho, Wesley Matos, Diego Giaretta e Gastón Filgueira; Moacir, Geovane e Elias (Ramon); Reis (Vinícius Leite), Alan Mineiro e Joãozinho (Felipe Silva). Técnico: Hemerson Maria.

GOLS - Bruno Lima, aos 32 minutos do primeiro tempo. Mazinho, aos 20 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Jailson Macedo Freitas (BA).

CARTÕES AMARELOS - Bruno Lima e Rodrigo Souza (Oeste).

RENDA - R$ 6.175,00.

PÚBLICO - 766 torcedores.

LOCAL - Arena Barueri, em Barueri (SP).