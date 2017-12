Oeste quer ampliar vantagem na A3 O Oeste, de Itápolis, com 46 pontos, espera ampliar sua vantagem na liderança do Campeonato Paulista da Série A3, neste domingo, às 16horas, quando recebe em casa o Osasco, sexto colocado, com 39 pontos. Este é um dos principais jogos da 26ª rodada, que será disputada neste domingo. Ainda faltam cinco rodadas para o término da fase de classificação. Os quatro primeiros colocados vão disputar as semifinais, para lutar pelo título. Enquanto isso, os dois últimos colocados serão rebaixados, automaticamente, para a Série B1 em 2003. A rodada começa de manhã pelo jogo entre Independente e Ferroviária, às 10 horas, em Limeira. São dois clubes tradicionais e que somam 27 pontos cada, estando lutando para fugir das últimas posições. Este jogo, em Limeira, será mostrado ao vivo pela Rede Vida. O vice-líder Palmeiras B, com 43 pontos, tenta manter a posição em Piracicaba, contra o ascendente XV de Novembro(38). O Sertãozinho, terceiro colocado com 40 pontos, vai até Bauru medir forças com o Noroeste (39), que não vença há seis jogos por conta dos desmandos administrativos e pelo atraso de dois meses nos salários dos jogadores. O Taquaritinga (39), quarto colocado, vai enfrentar, fora de casa, o Jaboticabal (31), 12º colocado. Em Jaú, o XV local (33) enfrenta o Barretos (38), que ainda sonha com a classificação. Em Mogi das Cruzes, acontece o duelo dos desesperados: o lanterna União Mogi (14) contra o vice-lanterna Garça (21). No Vale do Paraíba, o Taubaté (37), que perdeu seus últimos três jogos, pega o Internacional de Bebedouro (35). Confira os jogos da 26ª rodada: 10 horas - Independente x Ferroviária (Rede Vida ao vivo) e Jaboticabal x Taquaritinga; 15 horas - Noroeste x Sertãozinho; 15h30 - Taubaté x Inter de Bebedouro; 16 horas - Oeste x Osasco, União Mogi x Garça, XV de Jaú x Barretos e X V de Piracicaba x Palmeiras B. Classificação - 1) Oeste 46 pontos; 2)Palmeiras B 43; 3) Sertãozinho 40; 4) Taquaritinga, Noroeste e Osasco 39; 7)Barretos e XV de Piracicaba 38; 9) Taubaté 37; 10) Internacional 35; 11) XV de Jaú 33; 12) Jaboticabal 31; 13) Ferroviária e Independente 27 ; 15) Garça 21; 16) União Mogi 14.