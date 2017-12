Oeste reage e empata com São Caetano Oeste e São Caetano empataram por 2 a 2 neste domingo à tarde, em Itápolis, pela quinta rodada do Campeonato Paulista da Série A-1. Com atuações brilhantes, o Azulão no primeiro tempo e o Leão no segundo, o empate foi mais do que justo para as duas equipes. Agora o São Caetano divide a quarta colocação com o rival Santo André e Marília, todos com sete pontos ganhos. Já o time itapolitano é o penúltimo colocado, com dois pontos ganhos. Com um forte esquema defensivo, o São Caetano entrou em campo com respeito, mas não deu espaço ao Oeste. As chances começaram com Ânderson Lima e um belo chute do zagueiro Serginho. Zé Carlos bateu falta no ângulo, mas o goleiro João Paulo, bem postado, espalmou a bola. O gol veio aos 11 minutos, com Gilberto chutando forte. O primeiro ataque do Oeste só veio aos 20 minutos, com Guim que chutou para fora após ficar de frente para o gol. O time do Oeste demonstrava força e bom toque, mas não conseguia transpor o meio de campo do Azulão. Aos 32 minutos, o lateral Ânderson Lima, que funcionou como um relógio nas mãos do técnico Tite, alçou bola na área através de uma falta, o goleiro saiu para afastar, mas Somália antecipou e marcou o segundo gol de cabeça. O Oeste voltou para o segundo tempo alterado: saiu Carabina e entrou Daniel e Marcelo Santos foi para o chuveiro com a entrada de Márcio Richer. As alterações não demoraram a surtir efeito. Aos cinco minutos, Daniel avançou pela direita, invadiu a área, chutou forte. A bola acertou o travessão e não chegou a ultrapassar a linha do gol, mas o árbitro não teve dúvidas e validou o gol do Leão. O futebol do Oeste começou a "encaixar" e o empate veio aos 17 minutos. Após cobrança de falta, Marcelão desviou de cabeça na área, a bola sobrou para Beto, que apenas empurrou para o gol. O atacante Daniel foi a melhor opção do técnico Luís Carlos Martins. Ele fez diversas jogadas e deixava os companheiros em excelentes condições de jogo.