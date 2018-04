Oeste se reforça com pacote de 7 jogadores para Série B A diretoria do Oeste começou a montagem do elenco para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. Nesta quinta-feira, o clube anunciou a chegada de sete reforços. Chegaram ao clube o goleiro Paes, o volante Jovane e o atacante Ely, todos do Cianorte, além do meia Nelinho, ex-Operário, do zagueiro Adriano, ex-São Caetano, do centroavante Bruno Nunes e do lateral Piauí, que disputaram o Paulistão pelo Mogi Mirim.