Oeste tenta manter liderança na A3 O Oeste joga contra o Noroeste neste sábado, em Itápolis, tentando manter a liderança e o 100% de aproveitamento na Série A3 do Campeonato Paulista. O jogo é válido pela quinta rodada da competição, que terá ainda outras seis partidas amanhã. Após quase ter sido rebaixado no ano passado, o Oeste montou um time diferente para buscar o acesso à Série A2. Sob o comando de Edson Só, a equipe de Itápolis tem o melhor ataque (9 gols) e a melhor defesa (3 gols sofridos) da competição. O Noroeste, de Varley de Carvalho, tem um bom ataque (8 gols), mas possui a segunda pior defesa (9 gols sofridos). No Vale do Paraíba, o Taubaté, embalado pela goleada por 5 a 2 sobre o XV de Jaú, na última rodada, jogará em casa contra o União de Mogi das Cruzes, que tem novo treinador: o uruguaio Ricardo Estrade substitui Ivan Silva. Já o XV de Jaú busca a recuperação contra o XV de Piracicaba. Enquanto o Taquaritinga recebe a Ferroviária. Outro jogo importante da rodada será disputado entre Sertãozinho e o invicto Palmeiras B. Em Bebedouro, a Internacional joga contra o lanterna Garça. O Jaboticabal, que está em crise após a troca de presidente e a demissão de vários jogadores, enfrentará o Independente de Limeira.