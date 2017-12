Oeste tenta se recuperar contra Guarani Enquanto ainda luta para recuperar os pontos perdidos no Tribunal de Justiça Desportiva, o Oeste enfrenta o Guarani nesta quarta-feira, às 20h30, no estádio Ideonor Picardi Semeghini, em Itápolis. Atualmente, o time está na lanterna do grupo 2 do Paulista, com 7 pontos negativos - o clube de Campinas é o 8º, com 6. A goleada de 4 a 1 sofrida para o Ituano, na última rodada, irritou o técnico Luís Carlos Martins, que não deu folga para os jogadores do Oeste no carnaval. Apesar do resultado, ele manteve praticamente a mesma formação do jogo passado. A única dúvida está no ataque, em que Guin e Daniel ainda disputam uma vaga. Ao Guarani, qualquer resultado que não seja a vitória praticamente tira suas chances de classificação. Para vencer o Oeste, porém, o time de Campinas terá que resolver o problema da falta de gols. Em seis jogos, marcou apenas seis vezes, tendo o pior ataque do grupo. Apesar do problema, o técnico Joel Santana manterá a dupla de ataque formada por Ricardo Lobo e Viola. O ex-atacante de Corinthians, Santos e Palmeiras vem sendo a grande decepção até agora. Em três partidas, Viola ainda não marcou nenhuma vez e vai tentar acabar com o jejum contra o Oeste. Quem não viaja até Itápolis é o volante Roberto, que está suspenso. O zagueiro Nenê deve ser improvisado no setor, com o argentino Loscri ficando apenas como opção no banco de reservas do Guarani.