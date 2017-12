Oeste vence apertado e é líder da A3 O Oeste, de Itápolis, voltou a vencer neste domingo, fora de casa, e permanece na liderança isolada da Série A3 do Campeonato Paulista após nove rodadas. O time dirigido por Édson Só venceu o Barretos por 4 a 3, no estádio Fortaleza - vencia por 4 a 1 e, no final, quase sofreu o empate. Paulista fez dois gols para a equipe de Itápolis e Magno fez os dois do Barretos nos minutos finais da partida. O Taquaritinga voltou a vencer em casa e é o vice-líder isolado da competição. Como sabia dos resultados do sábado e da manhã de domingo, a equipe não desperdiçou a chance de continuar bem na classificação betendo o Independente, de Limeira, de virada, por 2 a 1. O terceiro colocado é o Palmeiras B, que, no único jogo disputado na sexta-feira, goleou o XV de Jaú por 7 a 1, no Parque Antarctica. O time de paulista tem o melhor ataque (22 gols) e só perdeu uma vez na competição, ao lado do Sertãozinho. Com dois gols de Vital, um em cada tempo, o Sertãozinho superou, em casa, o XV de Piracicaba, por 2 a 0, e é o quarto na classificação, deixando o Taubaté na quinta posição. O time do Vale do Paraíba vencia a Ferroviária, em Araraquara, mas acabou empatando por 2 a 2 no final. O Osasco, em casa, tropeçou novamente: foi derrotado por 2 a 1 pelo Noroeste, que já entrou no bloco dos primeiros colocados. Géia e Márcio marcaram para o time de Bauru. A Internacional, em Bebedouro, venceu o lanterna União, de Mogi das Cruzes, por 2 a 1, em jogo de estréias de técnicos - Paulo Róbson, pela Inter e José Luís Soares pelo União. O Jaboticabal, que estreou Wilson Mano como treinador, perdeu a partida, por 2 a 0, para o Garça e também uma colocação. Agora, o Jaboticabal é o penúltimo colocado.