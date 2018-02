Oeste vence e vai à final da Série A2 O Oeste garantiu sua presença na final do Campeonato Paulista da Série A2, ao empatar por 0 a 0 com a Matonense, neste domingo, no estádio Idenor Picardi Semeghine, em Itápolis. Dono da melhor campanha na fase inicial, o Oeste tinha vencido o primeiro jogo por 3 a 1, em Matão, e poderia perder até por dois gols de diferença. O time, agora, aguarda o outro finalista, que sairá do confronto entre Taquaritinga e Atlético Sorocaba. Os dois finalistas vão disputar o título e o campeão subirá automaticamente para a primeira divisão do futebol paulista em 2004. O vice-campeão também terá esta chance, mas precisará passar, na repescagem, pelo penúltimo colocado da Série A1, numa disputa de dois jogos. O jogo deste domingo começou nervoso e com duas expulsões, uma para cada lado, logo aos quatro minutos: Vágner, do Oeste, e De Paula, da Matonense. Além disso, o goleiro do time de Matão, Márcio Defendi, recebeu o amarelo. Precisando da vitória, a Matonense foi para o ataque e criou boas chances, mas parou no goleiro Márcio Pintinho. No começo do segundo tempo, Dione chegou a mandar uma bola no travessão do time do Oeste. Mas o gol não saiu e o clube de Itápolis pôde comemorar a classificação. Ficha técnica: Oeste: Márcio Pintinho; Júnior Barbosa, Magalhães, Vágner e Rodrigo; Silas, Edson, Marcinho e Marcos Aurélio (Vital); Ricardo (Vitor Hugo) e Paulista (Júnior). Técnico: Roberto Fonseca. Matonense: Márcio Defendi; Índio (Luis Henrique), Rogério Gaúcho, Dione e Rogerinho; De Paula, Hernandes, Júlio Cesar (Berg) e Tupã; Moacir e Rubens. Técnico: Marcelo Veiga. Árbitro: Luis Marcelo Vicentin Cansian. Cartão amarelo: Márcio Defendi , Moacir, Berg, Marcinho e Silas. Cartão vermelho: De Paula e Vágner. Local: Estádio Idenor Picardi Semeghine, em Itápolis.