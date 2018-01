Oeste vence fora e lidera sozinho A-3 O Oeste de Itápolis conseguiu uma boa vitória fora de casa por 2 a 1 sobre o União Mogi e se manteve de forma isolada, com 12 pontos, na liderança da Série A-3 do Campeonato Paulista, que teve neste domingo sete jogos de sua quarta rodada. Taubaté e XV de Jaú são os vice-líderes, ambos com nove pontos. Os dois, inclusive, se enfrentaram pela manhã e o Taubaté goleou por 5 a 2. No outro destaque da rodada, que teve ainda a vitória do Independente de Limeira sobre o XV de Piracicaba por 2 a 1, no sábado, o Taquaritinga viajou até Osasco e venceu o time da casa de virada, por 3 a 2. Resultados da rodada: Jaboticabal 2 x 2 Noroeste, Palmeiras-B 1 x 1 Inter de Bebedouro, União Mogi 1 x 2 Oeste, Taubaté 5 x 2 XV de Jaú; Barretos 1 x 0 Garça; Osasco 2 x 3 Taquaritinga; Sertãozinho 2 x 1 Ferroviária e Independente 2 x 1 XV de Piracicaba (sábado). Classificação: 1) Oeste 12 pontos; 2) Taubaté e XV de Jaú 9; 4) Sertãozinho, Taquaritinga e Ferroviária 7; 7) Barretos e Palmeiras-B 6; 9) Inter de Bebedouro e Noroeste 5; 10) Independente, XV de Piracicaba e Osasco 4; 14) Jaboticabal, União Mogi e Garça 1.