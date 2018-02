Oeste vence Juventus pela Série A-2 Com um gol de Éverton aos 47 minutos do segundo tempo, o Oeste venceu o Juventus, por 2 a 1, nesta sexta-feira à noite, no Estádio Picardão, em Itápolis, abrindo a nona e última rodada do primeiro turno do Campeonato Paulista da Série A-2. O resultado deixa o time da casa com seis pontos, provisoriamente no oitavo lugar. Já o Juventus continua com 17 pontos, ocupando por enquanto a vice-liderança do Grupo 2. Esta foi a primeira vitória em casa do Oeste, que saiu na frente com um gol de Adelmo, de cabeça, aos 21 minutos. Um minuto depois, o time da capital empatou, com Émerson cobrando pênalti. Desde o início do segundo tempo, o Juventus ficou com um jogador a menos, depois da expulsão do zagueiro Fransérgio. Segurou o empate até os acréscimos, mas acabou tomando o gol de Éverton nos acréscimos.