Oeste vence Mogi Mirim; ambos de volta à Série A-1 do Paulista

O Oeste venceu o Mogi Mirim por 3 a 2 neste sábado à tarde, na partida remarcada pelo Tribunal de Justiça Desportiva (TJD), e ambos confirmaram o acesso à Série A-1 Paulista na próxima temporada. Apesar da derrota em casa - o terceiro gol foi sofrido nos acréscimos -, o Mogi Mirim ficou à frente do Atlético Sorocaba no gols pró (8 a 6), já que os times terminaram empatados em número de pontos, vitórias e saldo de gols. O Oeste, que já entrou em campo com o acesso garantido, terá agora a vantagem na final da competição, contra o Santo André. Com a vitória, terminou a segunda fase com 13 pontos, três a mais do que o time do ABC. A Federação Paulista de Futebol deve anunciar, nesta segunda-feira, as datas do confronto. O Oeste joga em casa o último jogo e tem a vantagem do empate. Na segunda-feira passada, o TJD anulou a partida entre Oeste e Mogi Mirim, disputada no último dia 3, data da última rodada da segunda fase da Série A2. Na ocasião, os times empataram sem gols e foi constatado de que fizeram corpo mole nos minutos finais, já que o resultado era favorável a ambos.