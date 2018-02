Oeste vence o Mogi Mirim em casa pela Série A-2 do Paulista O Oeste entrou na zona dos oito melhores classificados do Campeonato Paulista da Série A-2 ao vencer o Mogi Mirim por 2 a 0, nesta segunda-feira à noite, no Estádio Picardão, em Itápolis, no fechamento da 16.º rodada. O time da casa, agora, soma 23 pontos, ocupando a oitava posição. O Mogi continua com 19 pontos, em 13.º. Os gols da vitória foram marcados por Marcelo Soares, aos 16 minutos do primeiro tempo, e Danielzinho, aos 47 minutos da etapa final. Em Taubaté, na estréia do técnico Mauro Mânica, o Taubaté venceu o Atlético Sorocaba, por 3 a 2, com um gol aos 47 minutos do segundo tempo, anotado por Xipote. Os outros gols do time do Vale do Paraíba foram anotados por Leandro Diniz, de cabeça, e Éber, de falta. Celsinho marcou os dois gols para o time sorocabano. Apesar da vitória, o Taubaté continua na zona do rebaixamento, com 16 pontos, em 17.º. O Sorocaba, com 25 pontos, ocupa a quinta posição. A 17.ª rodada será disputada no final de semana. Antes disso, porém, quarta-feira, Bandeirante e Portuguesa, líder do campeonato, se enfrentam em jogo adiado da 15.ª rodada, quando o time do Canindé atuou pela Copa do Brasil. Faltando três rodadas para o término da primeira fase, a briga é intensa para ficar entre os oito primeiros colocados, que vão brigar pelo título e pelas quatro vagas de acesso. Os últimos quatro colocados serão rebaixados para a Série A-3 em 2008.