Oeste vence São Bernardo de novo e retorna à elite paulista após dois anos

Com dois gols de Raphael Luz e uma noite de "garçom" do atacante Bruno Lopes, o Oeste garantiu o retorno à elite do futebol paulista na noite desta terça-feira ao vencer o São Bernardo, por 3 a 2, no Estádio Primeiro de Maio, pela semifinal da Série A2 do Campeonato Paulista.

No jogo de ida, em Barueri, o Oeste venceu por 2 a 1 e tinha a vantagem do empate. De volta à elite depois de dois anos, o rubro-negro agora aguarda quem passar do confronto entre Guarani e XV de Piracicaba, em Campinas, nesta quarta-feira, para saber quem será seu adversário na final. Houve empate sem gols no primeiro jogo, em Piracicaba.

Precisando de pelo menos dois gols para se classificar de forma direta, o São Bernardo começou esboçando uma pressão, mas quem marcou foi o Oeste aos 14 minutos. Bruno Lopes recebeu de William Cordeiro e tocou para Raphael Luz na saída do goleiro. O camisa 7 só completou. Os donos da casa ficaram nervosos e passaram a errar muitos passes.

Logo aos seis minutos do segundo tempo, em um lance bem parecido, Bruno Lopes recebeu de William Cordeiro e deixou para Raphael Luz marcar seu segundo gol no jogo. O São Bernardo diminuiu com o artilheiro Alvinho e esboçou uma pressão em cima do adversário.

Mas o balde de água fria veio aos 35 minutos. No contra-ataque, Bruno Lopes cruzou e Pedrinho acertou um bonito chute de primeira. Já nos acréscimos, Rodrigo Celeste diminuiu para o São Bernardo, mas já era tarde demais para uma reação. Apesar da chuva, quase cinco mil torcedores compareceram o jogo.