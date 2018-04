Oferta de empregos é sucesso no Mineirão Até a noite de terça-feira, Matilde dos Santos, de 23 anos, engrossava o contingente de quase 490 mil pessoas na situação de desemprego na região metropolitana de Belo Horizonte, conforme dados do Dieese. No intervalo do jogo entre América-MG e CRB-AL, pela Série B do Campeonato Brasileiro, porém, ela foi surpreendida com o anúncio de seu nome no serviço de som do estádio. Matilde ganhou o emprego de auxiliar de enfermagem, um dos 10 postos formais de trabalho oferecidos numa inusitada promoção do clube mineiro para atrair torcedores e ajudar o time a escapar do rebaixamento para a Série C do campeonato. Mas em campo o América decepcionou, empatando em 0 a 0 com a equipe alagoana. Para permanecer na Série C, o Coelho terá agora de vencer o seu último compromisso, contra o Caxias, em Caxias do Sul e ainda torcer por uma combinação improvável de resultados. Matilde não se importou muito, até porque é cruzeirense. "Para mim valeu muito a pena", disse a sorteada, que mora no municípios Vespassiano, na Grande BH, e irá trabalhar no Hospital Residência com sede na capital. Ela comemorou a chance de pela primeira vez assinar a carteira de trabalho. "Há mais de dois anos eu estava procurando um serviço", observou Matilde, que irá receber um salário entre R$ 450,00 e R$ 490,00. Ficha - A inovadora idéia de sortear empregos no estádio surgiu no último domingo, durante uma reunião do movimento "Todos juntos América -- Vencer ou Vencer", recém-criado por conselheiros, diretores e ex-dirigentes do clube. Para participar do sorteio os torcedores precisaram assinar uma ficha, que foi distribuída na entrada do estádio. Além de auxiliar de enfermagem, foram oferecidos cargos de médico plantonista, pedreiro, técnico de enfermagem, serviços gerais, servente, vendedor e carpinteiro. As vagas foram ofertadas pelo hospital e por uma construtora que pertence à família de dirigentes americanos. Entre as exigências para os cargos oferecidos havia a de que o sorteado não poderia ter antecedentes criminais, além de formação condizente e aptidão no exame de saúde para a função. A expectativa da diretoria americana era de que 10 mil pessoas comparecessem ao estádio, mas as bilheterias do Mineirão registraram a presença de 20 mil pagantes. A média de público do time mineiro na atual competição é inferior a dois mil torcedores por jogo. Além dos empregos, foram distribuídas 800 camisas do clube e cestas básicas. Os organizadores ainda estipularam o preço do ingresso a R$ 1,00, com meia entrada custando R$ 0,50. Os torcedores que compareceram ao estádio com a camisa do time não pagaram ingresso. Mas foi o sonho de conseguir um emprego que motivou o público recorde, principalmente entre os rivais do Coelho. O atleticano Lueci Carlos Batista, de 29 anos, preencheu, entusiasmado, a ficha para um cargo de serviços gerais, na esperança de interromper um período de quase dois anos sem um trabalho formal. "Do jeito que a coisa está, acho que é mais fácil arrumar um emprego assim do que sair procurando de porta em porta", avaliou. No entanto, até as 23 horas, além de Matilde, apenas outras duas sorteadas haviam comparecido ao hall do Mineirão para formalizar o recebimento do prêmio.