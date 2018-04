Oficializado, atacante Leandro assina com Palmeiras por 4 anos

SÃO PAULO - O Palmeiras oficializou na manhã desta sexta-feira a contratação do atacante Leandro junto ao Grêmio. O novo vínculo do jogador com o time alviverde é válido até 31 de dezembro de 2017. Ele foi comprado por um grupo de investidores por R$ 16 milhões e será repassado ao clube paulista.

"Qualquer um queria fazer parte do elenco do Palmeiras este ano, ano de centenário, mas estou ainda mais feliz por poder dizer que agora eu realmente sou do Palmeiras. Deu tudo certo na negociação e, graças a Deus, vou poder ajudar o clube nesta temporada tão importante", disse o atacante, artilheiro da equipe no ano passado, com 19 gols.

O jogador será reintegrado ao elenco do Palmeiras nesta sexta-feira e, ao contrário do ano passado, terá a oportunidade de fazer toda a pré-temporada com os companheiros, já que ano passado ele chegou ao time durante o Campeonato Paulista, após ser envolvido na negociação que levou Hernán Barcos ao Grêmio.

"É muito bom poder participar de um trabalho desde o início, realizar a pré-temporada ao lado dos meus companheiros. Todo jogador quer estar sempre jogando. Este ano vou estar à disposição e espero ajudar o Palmeiras da melhor forma possível", completou o jogador.

Agora com sua permanência garantida no Palmeiras, Leandro poderá defender o time em três competições nesta temporada: Campeonato Paulista, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro, depois de ter sido o segundo maior artilheiro da equipe na edição passada da Série B, com 13 gols, ficando atrás apenas de Alan Kardec, que fez 14. O seu bom desempenho chegou até a render duas convocações para a seleção brasileira em 2013.

"Ser convocado para a seleção brasileira foi a realização de um sonho de garoto. Quero seguir com o trabalho no Palmeiras nesta temporada e, se Deus quiser, ser novamente chamado para defender meu País", enfatizou o atacante.