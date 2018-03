Oficializado pelo Palmeiras, Borja desembarca em São Paulo no sábado

Agora é oficial. A novela terminou na noite desta quinta-feira e o atacante Miguel Borja, ex-Atlético Nacional, mudou para outro alviverde, o Palmeiras. O jogador de 24 anos teve a contratação confirmada pelo atual campeão brasileiro, assinou vínculo por cinco temporadas e desembarca na capital paulista na manhã de sábado, em chegada prevista por volta das 6h da manhã no aeroporto de Cumbica, em Guarulhos.

O colombiano já posou para fotos com a camisa do Palmeiras e ao lado do diretor de futebol do clube, Alexandre Mattos. O dirigente viajou à Colômbia na noite de quarta-feira para acelerar a negociação e evitar perder o atacante, que tinha uma proposta bem mais alta do futebol chinês. Pesou para Borja a visibilidade de jogar no Brasil, a chance de disputar a Copa Libertadores e o reencontro com dois amigos do futebol colombiano: Guerra e Mina.

O reforço deve ser apresentado semana que vem, mas ainda vai depender da regularização da documentação para estrear. O Palmeiras terá que retirar um nome tirar da lista de inscritos no Campeonato Paulista para relacionar o novo reforço. A contratação foi a nona da diretoria para a temporada e também a mais com cara, com investimento de R$ 33 milhões, aporte dado pela patrocinadora do clube, a Crefisa.