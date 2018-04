Oficializado, pentacampeão Lúcio assina com Palmeiras até fim de 2015

SÃO PAULO - O zagueiro Lúcio foi oficializado nesta quinta-feira como novo reforço do Palmeiras e pela manhã assinou contrato para defender o clube até 31 de dezembro de 2015. Pentacampeão mundial com a seleção brasileira em 2002, o experiente defensor de 35 anos já se encontrou com o técnico Gilson Kleina e com os seus novos companheiros em Itu (SP), onde a equipe realiza a sua pré-temporada.

Por meio de nota publicada em seu site, o Palmeiras informou que Lúcio deverá ser oficialmente apresentado como reforço na tarde desta sexta-feira, assim como destacou que o zagueiro se tornou o 12º jogador campeão mundial em 2002 a vestir a camisa da equipe. Os outros foram Marcos, Cafu, Roque Júnior, Edmílson, Roberto Carlos, Rivaldo, Júnior, Denilson, Juninho Paulista, Edilson e Luizão.

Antes de assinar com o Palmeiras, Lúcio rescindiu no último dia 2 o seu contrato com o São Paulo, que iria até o final desta temporada. Ele acabou ficando sem espaço no clube do Morumbi e, após ser afastado pelo técnico Paulo Autuori, não conseguiu recuperar o seu espaço mesmo após a chegada de Muricy Ramalho.

Lúcio foi titular da zaga do Brasil nas Copas de 2002, 2006 e 2010, sendo a última delas como capitão do time nacional, e terá o Palmeiras como terceiro clube do País defendido por ele. Revelado pelo Internacional, o zagueiro logo se transferiu para o Bayer Leverkusen, da Alemanha, antes de ir para o rival Bayern de Munique. Em seguida, o atleta viveu passagem de sucesso pela Inter de Milão, na qual se sagrou campeão italiano, da Copa da Itália, da Liga dos Campeões, do Mundial de Clubes da Fifa e até da Supercopa da Itália.

Depois de deixar a Inter, Lúcio vestiu a camisa da Juventus, também da Itália, mas desta vez sem sucesso, antes de ser contratado pelo São Paulo no ano passado. Assim como na equipe italiana, ele não conseguiu ir bem pelo time tricolor.