Ofro: a nova arma alemã para garantir a segurança na Copa Preocupados com atos de terrorismo, os organizadores da Copa do Mundo da Alemanha já têm uma arma capaz de detectar elementos químicos e biológicos, substâncias explosivas e movimentos suspeitos num raio de 30 metros. Trata-se de "Ofro", um pequeno robô de segurança, único no mundo, que será utilizado em Berlim, durante o Mundial. "Através de sensores, Ofro analisará o ar permanentemente e detectará substâncias que são nocivas aos seres humanos", explicou Ulf Streemmer, diretor executivo da empresa alemã Robowatch Technologies, responsável pela criação de Ofro, que tem cerca de 50 kg e é prateado. Durante o Mundial, a principal função do robô será a de monitorar o Estádio Olímpico de Berlim, dia e noite, sem interrupções. O preço médio de um exemplar de Ofro vária entre 55 e 85 mil euros. A Copa do Mundo da Alemanha começa no próximo dia 9 de junho, quando os donos da casa entrarão em campo para enfrentar a Costa Rica.