Oitavas da Liga Europa terá clássico entre Liverpool e United

Liverpool e Manchester United são os maiores rivais históricos da Inglaterra. Não à toa, são os dois clubes mais vencedores do país. Pelo lado do Liverpool, são cinco Ligas dos Campeões, 18 Campeonatos Ingleses e três Ligas Europas. Já o Manchester United é o maior campeão nacional, com 20 título, mas tem três títulos de Liga dos Campeões e ainda busca a primeira Liga Europa.

Mas a verdade é que ambos estão na Liga Europa porque vivem dias bem menos gloriosos do que suas histórias indicam. O Manchester United foi eliminado ainda na fase de grupos da Liga dos Campeões e é somente o quinto colocado do Campeonato Inglês. Já o Liverpool sequer foi para a principal competição do continente e ocupa a oitava posição no país.

Só que nada disso vai importar quando os rivais centenários entrarem em campo decidindo uma vaga nas quartas de final da Liga Europa. A primeira partida deste grande clássico acontecerá no dia 10 de março no Anfield Road, casa do Liverpool. A volta será disputada uma semana depois, dia 17, no Old Trafford, estádio do Manchester.

Este, no entanto, não será o único grande confronto das oitavas de final. O sorteio desta sexta também reservou um esperado duelo entre Borussia Dortmund e Tottenham, dois dos principais destaques das atuais edições dos Campeonatos Alemão e Inglês, respectivamente.

O Borussia Dortmund já tem um título de Liga dos Campeões (1996/1997), mas ainda busca seu primeiro na Liga Europa, torneio que o Tottenham já venceu em 1971/1972 e 1983/1984. A primeira partida acontecerá também no dia 10 de março, na Alemanha, com a volta marcada para a Inglaterra no dia 17.

Outros dois confrontos sorteados nesta sexta também merecem destaque. Depois de eliminar o Napoli, o Villarreal disputará uma vaga com o Bayer Leverkusen, enquanto Athletic Bilbao e Valencia fazem um duelo espanhol. O atual campeão Sevilla terá pela frente o Basel, da Suíça.

Confira os confrontos das oitavas de final da Liga Europa:

Shakhtar x Anderlecht

Basel x Sevilla

Villarreal x Bayer Leverkusen

Athletic Bilbao x Valência

Liverpool x Manchester United

Sparta Praga x Lazio

Borussia Dortmund x Tottenham

Fenerbahçe x Braga