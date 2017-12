Oito brasileiros são presos em Munique neste domingo Oito brasileiros foram presos neste domingo em Munique, cidade ­- dois estavam atuando como cambistas e seis vendiam artigos falsificados da Copa do Mundo. Segundo informou Andreas Ruch, porta-voz da polícia de Munique, os brasileiros foram presos nas proximidades do estádio Allianz Arena e no centro da cidade, vendendo camisetas, camisas e bonés da Copa do Mundo sem autorização ou licença da Fifa (Federação das Associações Internacionais de Futebol) e falsificados. Os cambistas estavam repassando ingressos no centro da cidade quando foram surpreendidos pela polícia. Dois dos presos tinham dupla nacionalidade, suíça e brasileira. Os dois cambistas e outros três presos pagaram multa de 300 euros cada um e foram liberados. Até o fim da noite deste domingo, três brasileiros continuavam presos, mas seriam liberados em breve mediante pagamento da multa.