Oito jogos abrem 2º turno da Série B1 Oito partidas abrem neste sábado o segundo turno do Campeonato Paulista da Série B1. Os jogos da 4ª Divisão do estadual normalmente acontecem aos domingos, mas esta rodada foi antecipada por causa do Dia das Mães. Após sete rodadas, os 16 clubes continuam atrás de pontos para atingir a classificação. Alguns querem manter o desempenho do primeiro turno e outros precisam reverter a má campanha feita até momento para continuar sonhando com a vaga. Os quatro primeiros colocados continuam brigando pelo título. No primeiro caso, estão Ferroviária, Monte Azul, Linense e Jalesense, no Grupo 1; e ECUS-Suzano, Santa Ritense, Grêmio Barueri e Palestra, no Grupo 2. Entre os que tentam sair das últimas posições estão Paraguaçuense, Batatais e Tupã no Grupo 1; e União Mogi, Capivariano e XV de Caraguá no Grupo 2. Ferroviária e Batatais começaram o campeonato apontados como favoritos. As campanhas, porém, são opostas. O time de Araraquara lidera de forma isolada, com 18 pontos, enquanto o Batatais terminou o primeiro turno no sexto lugar. Logo atrás da Ferroviária, Monte Azul (segundo colocado) e Linense (terceiro) estão empatados com 14 pontos e se reencontram em Monte Azul Paulista, depois de empatarem por 1 a 1 em Lins, na primeira rodada da competição. Outro confronto em que os dois times estão próximos na classificação, porém, lutando para fugir das últimas posições, acontece em Paraguaçu Paulista. O Paraguaçuense, único time que ainda não somou ponto, recebe o Tupã, que tem seis pontos e está na séti ma posição. No bloco intermediário, mas ainda com chance de se aproximar dos líderes, Fernandópolis (quinto colocado, com 10 pontos) e Jalesense, (na quarta posição, com 13) se enfrentam em Fernandópolis. ECUS-Suzano e Santa Ritense seguem em disputa acirrada pela liderança do Grupo 2. Empatados com 15 pontos, os dois times estão tão emparelhados que não se distanciaram nem quando perderam seus jogos no fim de semana passado. A vantagem no saldo de gols, entretanto, é do time de Suzano, que recebe o Velo Clube (quinto colocado, com nove pontos). O Santa Ritense irá jogar com o lanterna União Mogi, que tem apenas dois pontos. O Grêmio Barueri (no terceiro lugar, com 13 pontos) reagiu depois de perder duas partidas consecutivas e jogará fora de casa contra o XV de Caraguá (sexto, com oito pontos). Por fim, Capivariano (sétimo, com sete pontos) e Palestra (quarto, com 12), se e nfrentam em Capivari. Confira os jogos: Paraguaçuense x Tupã; Ferroviária x Batatais; Monte Azul x Linense; União Mogi x Santa Ritense; XV de Caraguá x Grêmio Barueri; Capivariano x Palestra e ECUS-Suzano x Velo Clube. Classificação: Grupo 1 - 1) - Ferroviária - 18 pontos; 2) - Monte Azul e Linense - 14 pontos; 4) - Jalesense - 13 pontos, 5) Fernandópolis - 10 pontos, 6) Batatais e Tupã - 6 pontos, 8) - Paraguaçuense - 0 ponto. Grupo 2 - 1) ECUS-Suzano e Santa Ritense - 15 pontos, 3) Grêmio Barueri - 13 pontos; 4) Palestra - 12 pontos; 5) Velo Clube - 9 pontos; 6) XV de Caraguá - 8 pontos; 7) Capivariano - 7 pontos; 8) União Mogi - 2 pontos.