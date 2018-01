Oito times classificados na 2.ª Divisão Oito times já têm vagas asseguradas na segunda fase do Campeonato Paulista da segunda Divisão após a penúltima rodada completada neste domingo, com 13 jogos. A briga é para chegar à série A3, primeiro passo dentro da Primeira Divisão. A competição, com 39 clubes, prevê a classificação dos três primeiros colocados de cada grupo e a quarta melhor colocada, independente da chave em que a equipe estiver. Na segunda, as 16 equipes formarão quatro grupos de quatro que também se enfrentarão em partidas de ida e volta, sendo que as duas melhores equipes chegarão à terceira fase. Pelo Grupo 1, o São Carlos, líder com 29 pontos e já classificado, bateu o vice-líder Grêmio Catanduvense, por 1 a 0, com gol de Pizeli. O Penapolense chegou aos 25 pontos após vencer o Fernandópolis por 1 a 0 e só depende de si para garantir a vaga. O A tlético Araçatuba se complicou ao empatar em casa com o Batatais em 1 a 1. Na última rodada, Atlético Araçatuba, Catanduvense e Penapolense lutam pelas duas vagas restantes. No Grupo 2, o Santacruzense goleou o Tupã por 4 a 0. Com este resultado, o time é o vice-líder, com 19 pontos, e já está garantido na outra fase. O líder é o Assisense, que já estava classificado há duas rodadas, que venceu o Lençoense por 3 a 1. Osvaldo Cruz e Linense disputam a última vaga. O Guaçuano se isolou na liderança do Grupo 3, com 27 pontos, ao bater o Velo Clube por 2 a 1, jogando em casa. O time de Mogi Guaçu já está classificado, enquanto o Velo Clube, terceiro colocado, com 25 pontos, tenta a vaga na última rodada. O Capivariano venceu o Radium por 1 a 0 e, com 26 pontos, praticamente se garantiu. O Palmeirinha venceu o Pirassununguense por 2 a 1 e disputa com o Velo e Capivariano as últimas duas vagas. No duelo entre os piores do grupo, o Guarani Sumareense goleou o Ginásio Pinhalense por 4 a 0. No Grupo 4, o Jabaquara, do técnico Coutinho, garantiu-se na segunda fase ao bater o Osasco por 3 a 2, chegando aos 25 pontos, na liderança. No mesmo grupo, o Comercial venceu o Barcelona por 3 a 0. O Campinas mostrou porque é um dos favoritos ao título ao vencer o XV de Caraguatatuba por 3 a 2, pelo Grupo 5. O gol da vitória foi marcado somente no final do jogo. O time é o único invicto da competição. O Grupo 5 é o único que já tem seus três classificados: Campinas (33 pontos), Força Futebol (28) e Jacareí ( 27). Confira os resultados da 13.ª rodada: Força Futebol 4 x 0 Jacareí, Mogi das Cruzes 1 x 2 União Mogi, Tanabi 0 x 2 Jalesense, Cubatense 0 x 4 Guarujá, São Bernardo 0 x 1 Palestra, Joseense 2 x 0 Guarulhos, Atlético Araçatuba 1 x 1 Batatais, Penapolense 1 x 0 Fernandópolis, Guaçuano 2 x 1 Velo Clube, Palmeirinha 2 x 1 Pirassununguense, Osasco 2 x 3 Jabaquara, Santacruzense 4 x 0 Tupã, São Carlos 1 x 0 Grêmio Catanduvense, Guarani Sumareense 4 x 0 Ginásio Pinhalense, Comercial 3 x 0 Barcelona, Campinas 3 x 2 XV de Caraguatatuba, Osvaldo Cruz 2 x 2 L inense, Lençoense 1 x 3 Assisense e Radium 0 x 1 Capivariano.