Oito times disputam 4 vagas no PR Oito times entram em campo neste domingo, a partir das 15h30, na última rodada classificatória do Campeonato Paranaense, ainda com possibilidades de conseguir uma das quatro vagas restantes para a próxima fase da competição. Até agora, quatro times (Coritiba, Paranavaí, Iraty e Londrina) garantiram a presença nas quartas-de-final. Coritiba e Paranavaí, que se enfrentaram neste sábado, se classificaram em primeiro e segundo lugar, respectivamente. O Iraty (3º) e o Londrina (4º), também classificados, tentam garantir o privilégio de jogar em casa e ter a vantagem do empate na única partida das quartas-de-final. Em Curitiba, o Atlético (5º) enfrenta o Roma (11º), podendo se classificar com apenas um empate. Já o time de Apucarana precisa vencer e torcer por uma série de resultados favoráveis. Em Prudentópolis, o Prudentópolis (9º) enfrenta o Francisco Beltrão (8º) e ambos precisando da vitória. Em Irati, o Rio Branco (7º) busca vencer o classificado Iraty, pois com um empate fica na dependência de outros resultados. Tranqüilo, o Londrina recebe o Malutrom (6º), que fica de olho nos adversários caso perca ou empate. O Maringá (10º) vai a Ponta Grossa enfrentar o Adap-Ponta Grossa (12º). Ambos precisam da vitória e de uma combinação de resultados para estarem nas quartas-de-final.