Olaria atrai treinador italiano O trabalho da comissão técnica do Olaria, clube do subúrbio do Rio e que disputou a terceira divisão do Campeonato Brasileiro, está sendo acompanhado pelo técnico italiano Angelo Lombardi, formado pela Universidade de Futebol de Coverciano (na Itália). Ele avaliará o método de trabalho no clube, a quem apresentará um relatório no final do ano. A direção do Olaria admite a possibilidade de contratá-lo para a próxima temporada. Lombardi já trabalhou na Roma e no Torino.