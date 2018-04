Olaria estréia com vitória no Carioca O Olaria venceu o América por 3 a 1 hoje à tarde, em Edson Passos, na Baixada Fluminense, no segundo jogo de abertura do Campeonato Carioca. No primeiro, o Vasco venceu o Bangu por 3 a 0. Os gols do Olaria foram marcados por Fabrício (2) e Nilberto. O América descontou com Alcimar. Amanhã a primeira rodada será completada com os confrontos de Flamengo e Madureira, e Entrerriense e Friburguense. A partida entre Fluminense e Botafogo, que jogariam na segunda-feira, foi transferida para o dia 1º de fevereiro.