Olaria vence Flamengo com gol no final Aos gritos de ?queremos raça? bradados pelos torcedores, o Flamengo segue sem vencer na Taça Rio, o segundo turno do Campeonato Carioca. Neste sábado, na Rua Bariri, o Rubro-Negro foi derrotado por 1 a 0 pelo Olari, com gol aos 47 minutos do segundo tempo. Após três rodadas, a equipe campeã da primeira fase totalizou apenas dois pontos e suas más atuações vêm sendo justificadas pela ausência do meia Felipe, contundido. Durante o primeiro tempo, o Flamengo pareceu estar em campo somente nos cinco minutos iniciais, após este período o time foi dominado pelo fraco Olaria, que desperdiçou várias oportunidades de gol. O goleiro rubro-negro Júlio César se destacou não somente por duas boas defesas, mas também por sua sorte: aos 44 minutos, o atacante Cosme, livre de marcação na pequena área, cabeceou a bola, que acertou a trave. ?Parecia que o Olaria estava com 20 jogadores em campo e a gente só com cinco?, disse Júlio César. E enquanto a defesa cometeu várias falhas, o meio-de-campo do Flamengo ficou limitado à falta de criatividade, por causa da ausência de Felipe, que desfalcou o time por estar com uma contusão no tornozelo esquerdo. Os meias Zinho e Andrezinho, encarregados de armas as jogadas de ataque do Rubro-Negro, pouco participaram do jogo. Na volta para o segundo tempo, o técnico do Flamengo, Abel Braga, ainda tentou melhorar a equipe substituindo o atacante Jean por Flávio e Andrezinho por Vinícius Pacheco, de apenas 18 anos, revelado nas categorias de base do clube. Mesmo com as modificações, o Flamengo continuou apático em campo. O time ainda demonstrou uma aparente melhora, beneficiado pelo cansaço e a posição mais defensiva dos adversários. Mas os erros de passe e as poucas jogadas de ataque criadas contribuíram para que o Rubro-Negro fosse derrotado. Aos 47 minutos, o lateral-esquerdo Diego cobrou uma falta no canto esquerdo de Júlio César, que, desta vez, não conseguiu evitar o gol. Com o resultado, o Olaria obteve sua primeira vitória no Carioca.