Olheiro italiano elogia santistas Embora o futebol italiano tenha fechado as fronteiras para os jogadores não comunitários, de maneira nenhuma deixou de olhar as revelações que aparecem no mundo, especialmente no mercado mais fértil, o sul-americano - e com um olhar mais atento no Brasil. Os olheiros dos clubes italianos tiveram muito trabalho no Campeonato Brasileiro deste ano, cheio de novos talentos. O ex-jogador Lionello Manfredonia, um desses olheiros que trabalham como agente da Fifa, associado a um grupo empresarial, esteve observando o Brasileiro e ficou encantado Robinho e Diego, do Santos. "Me dediquei sobretudo às equipes do Centro-Sul e tive a confirmação do que já sabia: Diego e Robinho, estrelas nascentes do Santos, me chamaram a atenção", disse numa entrevista publicada no diário italiano Corriere dello Sport. Manfredonia informou que fez uma longa observação dos jovens talentos brasileiros. Ele chegou à conclusão que, hoje, os mercados brasileiro e argentino são "mais ricos em talentos que no passado". Ex-jogador da Roma e da Lazio, ele também acha que pode levar para a Itália jovens jogadores do Chile e do México. Manfredonia diz que Diego é um meio-campista ofensivo e Robinho tem características de atuar mais na ponta esquerda. "Eles estão prontos para jogar no Campeonato Italiano", é a sua conclusão.