Olímpia antecipa viagem ao Japão Para se ambientar ao fuso horário e ao clima do Japão, a delegação do Olímpia, do Paraguai, viajará para a Ásia dia 21 de novembro, 12 dias antes da final do Mundial Interclubes. A partida diante do campeão europeu, o milionário Real Madrid, de Ronaldo, Roberto Carlos, Figo, Raúl e Zidane, entre outros, acontece no dia 3 de dezembro, no Estádio de Yokohama, o mesmo onde o Brasil conquistou o pentacampeonato Mundial, em 30 de junho. O diretor de Futebol, Marcos Caner Riego, confirmou que o técnico Nery Pumpido definiu a data para a viagem. Adiantou, ainda, que o treinador não pretende fazer amistoso antes da decisão. ?O objetivo é aclimatar os jogadores.