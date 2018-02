Olímpia apresenta novos reforços para a Série A-3 2007 Faltando menos de um mês para a estréia no Campeonato Paulista da Série A-3, parte do elenco do Olímpia foi apresentado nesta terça-feira. Nos próximos dias, mais jogadores chegarão ao clube. Entre os atletas anunciados estão o goleiro Douglas, o lateral Bruninho, os zagueiros Márcio e Evandro, os meias Rodolfo, Rafael Moreto e Rafael Alves, os volantes Fabrício e Marcio Santos. Apresentaram-se também o volante Marroni e o meia Henrique, que ainda não tiveram a contratação confirmada pela diretoria. Segundo o preparador físico do clube, Plauto Keller, os treinos físicos serão intensificados nesta semana. Quem também iniciou os treinamentos para o Estadual foram Francana e União Mogi, dois clubes que começaram a se mexer com atraso. Até o final de semana, as diretorias prometem fechar os elencos.