Olimpia chega amanhã ao Brasil O Olimpia viaja nesta segunda-feira para São Paulo, onde enfrenta o São Caetano quarta-feira, no Pacaembu, na grande final da Copa Libertadores da América. No primeiro jogo, em Assunção, na semana passada, a equipe paraguaia perdeu por 1 a 0. Agora, até um empate dá o título ao time brasileiro. Segundo o técnico argentino Pumpido, o Olimpia não terá grandes mudanças no time que começou o jogo contra o São Caetano, na última quarta-feira. A única novidade será o retorno do meia Victor Quintana, que não jogou em Assunção por estar suspenso. Com isso, Juan Carlos Franco sai da equipe.