Olimpia derrota Cobreloa por 2 a 1 O Olimpia garantiu uma vaga nas quartas-de-final da Copa Libertadores da América, nesta quinta-feira, ao derrotar o Cobreloa, do Chile, por 2 a 1, em Assunção, no Paraguai. O time paraguaio já vencera o primeiro jogo por 2 a 0. O próximo adversário do Olimpia na competição sul-americana será o Boca Juniors, atual bicampeão. Os gols do Olimpia foram marcados por Miguel Angel Benítez, aos 23, e Richart Báez, aos 45 minutos do primeiro tempo. O uruguaio Osvaldo Canobbio descontou para o Cobreloa, aos 3 minutos da etapa final.