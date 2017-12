Olímpia derrota Francana por 1 a 0 O Olímpia foi a grande surpresa neste sábado à noite, em Franca, quando venceu, por 1 a 0, a Francana pelo Campeonato Paulista da Série A2. Apesar da derrota, a Francana ainda lidera o Grupo 1 com folga por conta dos 15 pontos que conquistou nas suas primeiras rodadas. O Olímpia tem sete. O vice-líder é o Comercial, com 10. A derrota do líder teve como grande responsável Buiú, que desviou de cabeça o cruzamento de Gilson, aos 33 minutos do primeiro tempo. O Olímpia festejou a vitória e a estréia do técnico Carlos Rossi, que substituiu a Carlos Alberto Seixas. Ainda neste sábado, em casa, o Taubaté venceu o São Bento, por 2 a 0, com dois gols de Choquito, um em cada tempo. Os dois times, agora, somam nove pontos no Grupo 2.