Olimpia derrota Tigre e será adversário do Fluminense na Libertadores

ASSUNÇÃO - O Olimpia é o adversário do Fluminense nas quartas de final da Libertadores. O time paraguaio se classificou na noite desta quinta-feira, ao ganhar do Tigre por 2 a 0, no Estádio Defensores del Chaco, em Assunção, no Paraguai - antes, no jogo de ida na Argentina, tinha perdido por 2 a 1.

O Fluminense já tinha se classificado na semana passada, quando eliminou o equatoriano Emelec com uma vitória por 2 a 0 no Rio. Assim, ficou esperando a definição do confronto entre argentinos e paraguaios para conhecer seu adversário - as datas das quartas de final ainda não foram anunciadas.

Para reverter a desvantagem no confronto, após a derrota na Argentina, o Olimpia pressionou bastante o adversário em Assunção. E só conseguiu marcar seus gols no segundo tempo. Bareiro abriu o placar aos seis minutos e Paparatto fez contra aos 19. No fim, o Tigre não teve forças para reagir.

Assim, o Olimpia confirmou o favoritismo nas oitavas de final, depois de ter sido um destaques da fase de grupos da Libertadores. O time paraguaio ficou na liderança da chave 7, que tinha Newell''s Old Boys (Argentina), Universidad de Chile (Chile) e Deportivo Lara (Venezuela), ao somar 13 pontos.

O Fluminense, por sua vez, foi o primeiro colocado do Grupo 8, o mesmo de Grêmio, Huachipato (Chile) e Caracas (Venezuela), com 11 pontos somados em seis rodadas. Diante disso, o Olimpia terá a vantagem de fazer o segundo jogo em casa no confronto com o time carioca pelas quartas de final.