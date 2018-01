Olímpia derruba líder da Série A2 A zebra andou solta em Taquaritinga no sábado à noite pelo Campeonato Paulista da Série A2. O time da casa, líder do Grupo 1, com 21 pontos, perdeu para o Olímpia, por 1 a 0, com gol de Anderson aos 37 minutos do primeiro tempo. O time vencedor se manteve em quarto lugar, mas agora com 14 pontos. À tarde, pelo Grupo 2, o Nacional venceu a Matonense, derrubando o último invicto da competição. Outros seis jogos completam a rodada domingo, com início às 16 horas. Série A3 - Em jogo isolado pela Série A3, o Independente perdeu, em casa, para a Ferroviária, por 3 a 2, na estréia do técnico Wilson Mano, ex-jogador do Corinthians. Apesar da vitória o time de Araraquara soma apenas oito pontos, em penúltimo lugar. O Independente é quarto com 12. Outros sete jogos completam a rodada neste domingo.