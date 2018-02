Olímpia e Bandeirante empatam pela A-2 O Olímpia conseguiu empatar com o Bandeirante por 2 a 2, neste sábado à noite, em Olímpia (SP), pela nona e última rodada do primeiro turno do Campeonato Paulista da Série A-2. O time da casa, há quatro jogos sem perder, agora tem 10 pontos, em quinto lugar. O Bandeirante, com 17 pontos, divide a primeira posição com o Taquaritinga. Quanto ao jogo, o Bandeirante largou na frente, abrindo dois gols de diferença com Reginaldo e Fabrício. O Olímpia diminuiu, ainda no primeiro tempo, com um gol contra de Roni, e depois empatou com Lelo, de cabeça, no segundo tempo.