Olimpia e Peñarol vencem na Libertadores Olímpia, do Paraguai, e Peñarol, do Uruguai, venceram nesta terça-feira à noite pela Taça Libertadores da América. Os paraguaios derrotaram o Sporting Cristal, por 2 a 1, em Assunção, gols de Caballero e Orteman. Zegarra descontou para o time peruano. Em Montevidéu, o Peñarol não teve dificuldades para golear o The Strongest, da Bolívia, por 4 a 0. Cedrés, Bueno, Rodríguez e Diogo marcaram para o time uruguaio. O Olímpia soma quatro pontos no Grupo 9, juntamente com o Coritiba. Sporting Cristal e Rosario Central (Argentina) lideram com sete pontos. Já o Peñarol alcançou os quatro pontos e se iguala ao São Caetano no Grupo 1 na vice-liderança. O América-MEX é o primeiro com sete pontos. O The Strongest só tem um.