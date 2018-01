Olimpia elimina Boca na Libertadores O Olimpia será o adversário do Grêmio nas semifinais da Copa Libertadores da América. Nesta quinta-feira, o time paraguaio despachou o Boca Juniors ao vencer o segundo jogo das quartas-de-final da competição sul-americana por 1 a 0, no estádio Defensores del Chaco, na capital paraguaia. Na partida de ida, na semana passada, as equipes empataram por 1 a 1. O único gol do jogo de hoje foi marcado por Néstor Isasi, aos 22 minutos do segundo tempo.