Olimpia goleia e fecha o Grupo 7 da Libertadores em primeiro

ASSUNÇÃO - Um ano depois de ser eliminado da fase de grupos com uma incrível derrota de virada para o Emelec, do Equador, em casa, o Olimpia mostra nesta temporada que tem futebol para ir longe na Copa Libertadores. Nesta quinta-feira, no fechamento do Grupo 7, o time paraguaio não tomou conhecimento do Newell´s Old Boys, da Argentina, e goleou por 4 a 1, no estádio Defensores del Chaco, em Assunção.

Com o triunfo - construído com dois gols de Salgueiro e outros dois de Ferreyra -, o Olimpia terminou a etapa com a liderança da chave, com 13 pontos. A segunda colocação, apesar do desastroso resultado, ficou com o Newell´s Old Boys. Com 9 pontos, o time argentino ficou empatado com o Universidad de Chile - que bateu o lanterna Deportivo Lara por 3 a 2, na Venezuela -, mas ganhou no saldo de gols (1 a -2).

A goleada em casa serviu também para o Olimpia ultrapassar o Corinthians na classificação geral e, neste momento, ser o segundo melhor time na fase de grupos da Libertadores. A equipe paraguaia atingiu a mesma pontuação da brasileira, mas com melhor saldo de gols (9 a 8).

Por já ter encerrado a sua participação nesta etapa da competição, o Corinthians ainda espera os resultados de outros dois grupos, na próxima semana, para definir a sua colocação final - Independiente Santa Fé, da Colômbia, ou Real Garcilaso, do Peru, no Grupo 6; e Nacional, do Uruguai, no Grupo 1 ainda podem ultrapassar o clube brasileiro.