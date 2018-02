Olímpia goleia Francana na A-2: 4 a 0 O Olímpia conseguiu sua terceira vitória consecutiva no Campeonato Paulista da Série A-2, nesta quarta-feira à noite, no estádio Thereza Breda, ao golear a Francana, por 4 a 0. Com o resultado, o time da casa atingiu nove pontos, na sexta posição do Grupo 1, enquanto o visitante continuou na décima e última colocação, com apenas cinco pontos. A partida deveria ter acontecido no dia 20 de fevereiro, pela sexta rodada, mas a Francana tinha uma dívida com a Federação Paulista de Futebol (FPF) e foi impedida de entrar em campo. A entidade, em vez de considerar o confronto vencido pelo Olímpia por WO, marcou uma nova data. Os gols foram marcados por Somália, Da Silva (2) e Xande.