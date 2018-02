Olímpia goleia na A-3 com gol em que a bola não entrou A Santacruzense foi derrotada pelo Olímpia por 4 a 1 neste domingo, no complemento da rodada deste final de semana da Série A-3 do Campeonato Paulista. Além do elástico placar, a partida teve um lance inusitado, com um gol marcado pelo árbitro onde a bola não entrou. Rafael Ipuã, do Olímpia, chutou a bola rente à trave e o goleiro saltou, tocando na bola e evitando o gol. Mas, ao invés de marcar escanteio, o árbitro Wander Escardine validou o gol, o terceiro do time visitante. A vitória deixou o Olímpia em 4.º, com 23 pontos. A Santacruzense é a 12.ª, com 14 pontos. Votoraty encosta A Ferroviária perdeu a invencibilidade sábado, ao cair diante do São Bernardo, por 3 a 1, e agora tem o Votoraty ao seu lado na primeira posição. O time de Votorantim, venceu o União Mogi por 3 a 2, em casa, neste domingo, e alcançou a mesma pontuação (27) que a líder. Apesar do empate no número de pontos, o Votoraty ocupa a segunda posição, pela desvantagem nos critérios de desempate. Ambos estão com oito vitórias, mas o time de Votorantim tem um saldo de 14 gols, enquanto a Ferroviária possui um saldo de 17. Derrotado na manhã deste domingo, o União Mogi é o 7.º colocado, com 20 pontos. O Linense, com 23 pontos, em 3.º, venceu por 1 a 0 o fraco Araçatuba, último colocado, com apenas quatro. Em casa o Primavera perdeu por 2 a 0 para o Flamengo, que tem 14 pontos, em 11.º. O time de Indaiatuba soma 12, em 13.º. A derrota derrubou o técnico Tadeu Martins. Francana, em 16.º lugar, com 11 pontos, e o São Carlos, em 9.º, com 19 pontos, empataram sem gols, em Franca. Em Limeira, o Independente, ficou com 11 pontos, em 17.º, ao perder por 2 a 1 para o Catanduvense, com 19 pontos, em 10.º lugar.