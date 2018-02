Olímpia goleia Rio Preto na Série A-2 Nos sete jogos que completaram neste domingo a sétima rodada do Campeonato Paulista da Série A-2, o destaque foi a goleada de 4 a 1 que o Olímpia aplicou sobre o Rio Preto, na casa do adversário. Com o resultado, o Olímpia somou seus primeiro s três pontos, mas permanece na décima e última posição do Grupo 1, enquanto o Rio Preto, com oito pontos e no sétimo lugar, chegou à sua quinta partida consecutiva sem vitória. Quem também se deu bem foi o Mirassol, que derrotou o Botafogo por 2 a 0 em casa e chegou aos 11 pontos e à terceira posição. O Botafogo, por sua vez, ficou no oitavo lugar, com sete pontos. O outro time de Ribeirão Preto, o Comercial, levou emcasa 5 a 1 do Bandeirante, mas ficou na quarta posição, com nove pontos. O Bandeirante, por outro lado, é o vice-líder, com 15 pontos. No Grupo 2, o Nacional, de técnico novo, Paulo Tognasini entrou no lugar de Luís Carlos Fescina, venceu o Guaratinguetá, fora de casa, por 2 a 1 e ficou na vice-liderança, com 14 pontos, enquanto o Guará ficou na sétima colocação, com oito pontos. O Juv entus bateu a Matonense pela contagem mínima, também fora de casa, e ficou na quinta posição, com 11 pontos. Já o time de Matão permanece na lanterna, como o único que ainda não somou pontos na competição. No sábado, em Bragança Paulista, o Bragantino bateu o Oeste por 2 a 0 e ficou na quarta posição, com 13 pontos, enquanto o time de Itápolis ficou com três pontos e na nona colocação. Outros três jogos abriram a rodada no sábado. Pelo Grupo 1, o Sertãozin ho empatou em 1 a 1 com a Francana, em casa, deixou escapar dois pontos e ficou na sexta posição, com nove pontos. O time de Franca, por sua vez, ficou na nona posição, com quatro pontos. O São Bento se manteve na liderança do Grupo 2, com 21 pontos, graças a suada vitória por 1 a 0 sobre o Taubaté, que ficou na terceira colocação, com pontos. Em Bauru, o Noroeste passou pelo Flamengo de Guarulhos por 2 a 0. Resultados da 7ª rodada: Bragantino 2 x 1 Oeste; São Bento 1 x 0 Taubaté; Sertãozinho 1 x 1 Francana; Noroeste 2 x 0 Flamengo; Mirassol 2 x 0 Botafogo; Rio Preto 1 x 4 Olímpia; Guaratinguetá 1 x 2 Nacional; Matonense 0 x 1 Juventus; Comercial 1 x 5 Bande irante.