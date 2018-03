Olímpia larga na frente em quadrangular O Olímpia largou na frente no quadrangular "Fernando Vendramini", em Mirassol, ao vencer o São Caetano B, por 2 a 0, nesta sexta-feira à tarde, em Mirassol. No segundo jogo da tarde, Mirassol e América ficaram no empate sem gols. A segunda rodada será disputada neste sábado com dois jogos. Às 14h30 horas se enfrentam Olímpia e Mirassol e depois jogam América x São Caetano B. A terceira rodada será disputada domingo com os jogos entre São Caetano B x Mirassol e Olímpia x América. O time que somar mais pontos será o campeão. Este torneio é preparatório para a Copa Interior, que deve começar dia 1º de junho.