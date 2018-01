Olímpia se fortalece com R$ 1 milhão Na contramão da escassez de investimentos no futebol brasileiro (exceto pelos dólares da corintiana MSI), um grupo de empresários de Vinhedo (SP) resolveu se aventurar. E com bala na agulha: R$ 1 milhão em caixa para sustentar duas equipes menores do Estado nas próximas temporadas. Luiz Fernando Bernardes está à frente do projeto que pretende levar o Olímpia à divisão de elite do futebol paulista. O clube, do qual agora é presidente, estréia no sábado na Série A-2 do estadual, contra o Botafogo-SP. O outro time que será administrado pelos empresários da Sumotores será o Carapicuíba. O clube, montado com a ajuda do prefeito da cidade, disputará a Quarta Divisão (Série B), e nunca poderá chegar no mesmo nível do Olímpia. A Lei Pelé diz, em seu artigo 27, que "nenhuma pessoa física ou jurídica que participe da administração de qualquer entidade desportiva poderá ter participação simultânea na gestão de outro time no mesmo torneio." Portanto, Olímpia e Carapicuíba jamais poderão disputar a mesma Série. A incursão do empresário no futebol começou em abril de 2004, quando ele resolveu ajudar o genro do irmão. O garoto, um zagueiro, jogava no Sumaré, da B-2. A Sumotores injetou cerca de R$ 140 mil no clube. O investimento deu aos empresários voz ativa no Sumaré, o que gerou ciúmes de antigos dirigentes. "Não demorou para que eles nos expulsassem", conta Bernardes. "Então, acionamos a Justiça para recuperar o capital investido." Mas nem foi preciso chegar até a última instância. Vinte e seis jogadores do time resolveram sair junto com o empresário. "Recebemos então os atletas como forma de pagamento da dívida", diz Bernardes. O elenco passou um mês sem clube, mantendo a forma num centro de treinamento em Campinas. O acordo com o Sumaré fez dos empresários da Sumotores novos procuradores de atletas, com uma carta de 26 opções. Bernardes partiu então à caça de outro clube. Negociou com Primavera, Independente de Limeira, Rio Claro, Velo Clube e XV de Piracicaba até chegar no Olímpia. "A proposta foi procurar um clube que pudéssemos administrar da nossa maneira, com um capital de R$ 1 milhão." Algumas exigências e obrigações - Com dinheiro em caixa, os aventureiros fizeram exigências: comandar o time sem interferência, respondendo pela administração do clube dentro e fora de campo. Em contrapartida, levariam os jogadores, a comissão técnica sob o comando de Luís Reinaldo Barbosa (ex-ponta do Palmeiras) e um departamento médico montado. "O Olímpia mostrou interesse e o negócio foi acertado em dias." Bernardes virou presidente do clube. Seu irmão e sócio na Sumotores, Geraldo Felix Bernardes Júnior, administrador do futebol. E Cláudio Seigi Kussakari, seu outro sócio, gerente financeiro. O Olímpia joga no Estádio Tereza Breda. Três casarões foram comprados na cidade para concentrar atletas. Para os jogadores casados, os empresários alugam apartamentos. Outra novidade: Bernardes procurou o Sindicato dos Atletas de São Paulo para propor um acordo coletivo. "Daremos garantias aos atletas, com salário em dia, seguro de vida, de saúde", diz o cartola. "Queremos ser diferentes, sem perder o foco: revelar e vender atletas. Achamos que todos podem ganhar com um trabalho legal." Meta - As pretensões dos dirigentes são grandes. O Olímpia quer subir para a Série A-1 do Paulista e disputar a Série C do Brasileiro. Quer chegar à Copa do Brasil através da Copa FPF. O clube tem 33 atletas e uma folha de pagamento de R$ 60 mil mensais. Os não aproveitados serão remanejados para o Carapicuíba, clube em fase embrionária. "O Olímpia será parceiro do Carapicuíba."