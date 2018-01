Olimpia só empata com o Alianza O Olimpia, do Paraguai, empatou fora de casa com Alianza Lima por 1 a 1, nesta terça-feira, em Lima (Peru), pela primeira partida do grupo 4 da Copa Libertadores de América. O atual campeão da Libertadores abriu o placar com um gol de Hernan Lopez, aos 18 minutos do primeiro tempo. O time da casa só empatou na etapa final. Aos 22 minutos, José Soto marcou. A outra partida deste grupo, entre Cobreloa e Gimnasia, acontece nesta quarta-feira. No outro jogo da noite, a equipe mexicana do Pumas derrotou em casa o Bolívar, da Bolívia, por 2 a 0 e empatou com o Grêmio na liderança do Grupo 5 da Libertadores, com 3 pontos. Os gols foram marcados por Luis Ignácio Gonzalez e José Luis Lopez. Na próxima terça-feira, os uruguaios do Peñarol recebem o Grêmio.