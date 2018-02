Olímpia só empata na Libertadores Gimnasia y Esgrima de La Plata e Olímpia, do Paraguai, empataram por 1 a 1 na noite desta terça-feira, em partida válida pela terceira rodada do grupo 4 da Copa Libertadores da América. O Gimnasia, que jogava em casa, abriu a contagem com gol de Lucas Lobo aos 13 minutos do primeiro tempo. O Olímpia demorou a reagir e só conseguiu o gol de empate a sete minutos do final, numa cabeçada de Rodrigo Lopez. Este foi o terceiro empate da equipe paraguaia nesta primeira fase da Libertadores. O resultado manteve o Gimnasia como líder do grupo, com 4 pontos ganhos. O Olímpia continua em segundo com três. O Cobreloa, do Chile é o terceiro com 2 e o Alianza de Lima, Peru, é o lanterna com apenas um ponto até aqui.